佐渡ケ嶽部屋に出稽古し、すり足を繰り返す大の里＝7日、千葉県松戸市日本相撲協会は9日、大相撲初場所（11日初日・両国国技館）の取組編成会議を国技館で開き、初日の取組を決めた。左肩痛で先場所千秋楽を休場した横綱大の里は一山本と当たった。左膝に不安を抱える横綱豊昇龍は先場所で敗れた小結若元春と対戦。新大関安青錦は宇良、大関琴桜は義ノ富士と顔が合った。十両以上の休場者はいなかった。