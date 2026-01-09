9日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円近辺で取引された。午前10時現在は前日比54銭円安ドル高の1ドル＝157円00〜01銭。ユーロは24銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円95銭〜183円00銭。前日に米長期金利が上昇したことで、日米の金利差を材料視した円売りドル買いが優勢だった。市場では「連休を前に国内輸入企業のドル買いも増えた」との声があった。