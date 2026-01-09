【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州のホークル知事と同州ニューヨーク市のマムダニ市長は8日、共同記者会見を開き、同市における2歳児保育の無償化計画を発表した。1日に就任したマムダニ氏は、昨年の市長選で保育の無償化を公約に掲げており、実現へ向けて前進した形だ。財源が課題で、州政府が鍵を握っていた。ホークル氏は記者会見で「ニューヨークの全ての家庭が同意できることが一つある。保育料が高すぎるという