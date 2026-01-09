2025年12月、大阪ブルテオンはブラジルで行なわれた世界クラブ選手権に参戦し、前回大会王者ブラジルのサダ・クルゼイロを下すなど快進撃を続けた。準決勝ではポーランドの欧州代表ザヴィエルチェを下し、ファイナリストになった。帰国した直後の12月27日、大同生命SVリーグ。ブルテオンはサントリーサンバーズ大阪の本拠地で戦い、セットカウント３−１で敗れている。コンディションの悪さは誰の目にも明白だった。「言い訳は