2025Ç¯12·î27Æü¡¢Âçºå¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢ºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤À¤Ã¤¿Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢²¦¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤òÀï¤¤¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¥µ¥À¡¦¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤ò²¼¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¥»¥ê¥¨£Á²¦¼Ô¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è