ヒロド歩美 インタビュー 中編（全３回）ミラノ・コルティナ五輪でキャスターを務めるヒロド歩美さんが、フィギュアスケートに続いて注目するのは、日本人選手の世界的な活躍が目覚ましいスノーボード・男子ハーフパイプだ。ヒロドさんは先日、北京五輪金メダリストの平野歩夢選手と、レジェンドであるショーン・ホワイトさんの対談という、貴重な機会に立ち会った。時代の移ろいとともに変化するふたりの関係性から見えたもの