今回の箱根駅伝で監督として単独最多（9回）の優勝を果たした青山学院大の原晋さんは中京大学を卒業後に中国電力に入社。実業団チームではケガで実力を発揮できぬまま現役を引退し、営業マンとして必死に働いた。その際の苦労や経験が今、駅伝監督として選手に向き合う際に生きているという――。※本稿は、原晋『決定版！青学流「絶対王者の鉄則」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真提供＝共同通信社記者会見する青学