カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」３日目（８日＝日本時間９日）で、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪女子代表のフォルティウスが２勝目を挙げた。カナダチームと対戦したフォルティウスは第１エンド（Ｅ）に１点を先制すると、第２Ｅに２点、第３Ｅには４点をスチール。序盤からリードを広げ、１０―２で大勝し、通算成績を２勝２敗とした。