賀来ゆうじ原作の人気アニメ『地獄楽』第二期が2026年1月11日(日)よりテレ東系他で放送＆Prime Video / Netflix / Leminoで配信される。2023年に放送された第一期の続編。元石隠れ衆最強の忍で死罪人の画眉丸(CV：小林千晃)は、最愛の妻(CV：能登麻美子)と再会するため、無罪放免の条件である仙薬を探す旅に出る。しかし、他の死罪人たちや奇妙な化物、さらに「天仙」と呼ばれる謎の存在が画眉丸の前に立ちはだかって...。仙薬をめ