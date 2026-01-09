高杉真宙さん=有村蓮撮影寺地はるなさんの小説『架空の犬と嘘をつく猫』（中央公論新社）が映画化され、1月9日から公開されます。“不都合な真実“から目をそらし、それぞれが嘘を重ねながら一緒に暮らしている羽猫家の約30年間を描いた本作で、母のために嘘の手紙を書き続ける主人公・羽猫山吹を演じた高杉真宙さんに、演じた役や「家族」と「嘘」について考えたこと、さらに最近のおすすめ漫画についても聞きました。（文：根