紀ノ国屋は、いちごをイメージしたドット柄の巾着に3種の菓子を詰め合わせた「いちごスイーツバッグ(レッド/ピンク)」(各税込1,652円)を各店舗(一部除く)とオンラインストアで販売している。〈2026年はいちごがそのまま巾着になったようなデザインに〉2026年の「いちごスイーツバッグ」は、いちごがそのまま巾着になったようなデザインとした。ドット柄の生地に、ワンポイントのいちごイラストがアクセントになっている。カラーバ