【モデルプレス＝2026/01/09】歌手でタレントの中川翔子が1月8日、自身のInstagramを更新。双子の生後100日の記念ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「成長に感動」生後100日記念ショット公開◆中川翔子、双子の生後100日記念ショット公開中川は「双子生誕100日記念」「生まれて100日。100日生きました！すごい！おめでとう！」とつづり、写真を投稿。バルーンやペーパーフラワーで飾り付けられた