ファミリーマートは、2026年の恵方巻商戦で恵方巻7種類・スイーツ4種類の計11種類を投入する。既に2025年12月19日から予約を受け付けている。2026年の恵方巻は、江戸前寿司の名店「銀座おのでら」と焼肉の名店「焼肉トラジ監修」の監修商品や、人気オンラインゲーム「刀剣乱舞ONLINE」コラボ商品と高付加価値商品を投入する。東京・芝浦の本社で1月8日、商品発表会を開催し、商品本部木内智朗デリカ食品部長が概要を説明した。今年