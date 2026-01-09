Ｊ１神戸は９日、柏を退団したＤＦジエゴ（３０）を獲得したと発表した。ブラジル出身のジエゴはＪ１リーグ通算１４８試合出場１１得点。昨季限りで柏を退団しており、Ｖ奪回を狙う神戸から白羽の矢が立った。永井秀樹スポーツ大レクター（ＳＤ）は「我々チームの守備のさらなる強化（を期待）。彼のアグレッシブな攻撃のパフォーマンスを高く評価している」と獲得理由を述べた。ジエゴは入団にあたり、「この素晴らしいクラ