佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。「低温注意報」 9日朝は福岡県の福岡地方と筑後地方、佐賀県の全域に“低温注意報”が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結・破裂などに注意してください。 「最低気温（午前6時現在）」 佐賀県ではすべての観測地点で氷点下を観測しました。また、福岡市で1.0℃、朝倉市で氷点下4.4℃など各地で今季最低気温を更新し、