勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第1話が、8日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。元刑事の鷲尾武尊（勝地）は、妻の美羽（瀧本）、娘の優香（畠桜子）、詩音（泉谷星奈）と一緒にバーベキューを楽しんでいた。家族