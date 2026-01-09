殺人や性犯罪などの被害者や遺族が、事件直後から原則無料で弁護士のサポートを継続的に受けられる「犯罪被害者等支援弁護士制度」が13日に始まる。預貯金などが300万円以下の被害者らが対象。心身に多大な傷を負ったのに、経済事情から法的支援を諦めるような状況をなくすことを目指す。被害届の作成や訴訟代理といった対応を一貫して弁護士が担う。支援対象は、殺人や傷害致死、危険運転致死など故意に人を死亡させた犯罪と