サッカー元日本代表ＦＷで解説者の鈴木隆行氏の妻でモデルの橋本優子が９日、インスタグラムを更新。新年の挨拶とともに夫婦２ショットを投稿した。橋本は「ご挨拶が大変遅くなりました」と前置きした上で、「今年も家族みんな揃って茨城の海で初日の出を拝んできました。家族の恒例行事完了！」と報告。「大事な人達がみんな健康で笑顔で毎日過ごせる一年となりますように。今年もどうぞ宜しくお願いいたします」とつづった。