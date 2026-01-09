三重県のいじめ防止対策について検討する連絡協議会が、8日開かれ、いじめの深刻化の防止について議論されました。三重県の調査によりますと、私学を含めた県内の学校におけるいじめの認知件数は、最新となる2024年度の統計で6026件となっていて、前の年度より約800件減少しました。6年続いていた過去最多の更新は止まったものの、過去2番目の多さとなっているほか、いじめの重大事態の発生件数は20件にのぼり、過去最多となってい