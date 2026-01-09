梅の名所として知られる三重県津市の結城神社では、早咲きの梅が咲き始め一足早く春の訪れを告げています。曲がりくねった枝が竜の姿に見えることから「雲竜梅」と名づけられた早咲きの梅は、年末からぽつりぽつりとほころび始めました。一年を通じて雨が少なかったことなどから梅の開花が遅れているということですが、一重咲きの小さな白い花が初詣に訪れた参拝客を迎えています。また、透明感のある黄色い花をつけるロウバイも咲