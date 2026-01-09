三重県内の多くの小・中学校や高校で8日、3学期の始業式が行われ、学校に子どもたちの元気な声が響きました。このうち、約670人が通う津市の南が丘小学校では、15日間の冬休みを過ごした全校児童が体育館に集まり始業式が行われました。元気に登校した児童を前に寺田正秋校長は「3学期は学年の締めくくりであり、次の学年へのステップでもあります。挑戦する気持ちを大切に頑張って下さい」と挨拶しました。続いて、保健委員の児童