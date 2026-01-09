私はチヒロ。夫と小学生の娘と3人で暮らしています。同窓会から帰り、母にホノカとのケンカを打ち明けました。すると母から、私の行動にも原因があったと指摘されます。3か月前に約束したのに前日まで連絡しなかったこと、相手が子育て中で予定が立てにくいことを考えてあげなかったことなど、私の非を冷静に諭されてしまいました。私は母の言葉に何も言い返すことができません。ショックでしたが、たしかに私の行動にも非があった