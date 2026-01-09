＜LIVゴルフ・プロモーションズ初日◇8日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会が8日に開幕。4日間を終えて、上位2人がフル出場権を獲得する。≪写真≫ドライバー名人・池村寛世が愛用する地クラブは？日本勢からは池村寛世、勝俣陵が第1ラウンドから出場。池村は「69」で回り、20位タイまでに入って第2ラウンドに駒を進めた。勝俣は「72」で第1ラウンド敗退となった。第2ラウ