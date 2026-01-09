元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が9日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。悪用が急増している「紛失防止タグ」について、注意を呼びかけた。紛失防止タグは、コインサイズの発信器で、スマホのアプリなどで位置情報が取得できる。忘れ物防止などの目的で販売されているが、犯罪に悪用されるケースが相次ぎ、12月30日施行の改正ストーカー規制法では、無断で他人の持ち物や乗り物など