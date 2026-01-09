タレント今田耕司（59）が9日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自身のタイ土産をめぐる“失態”にうろたえた。オープニングで、新アシスタントの若林有子アナウンサーと年末年始をどう過ごしたかについてトーク。年末を韓国で過ごしたという若林アナに対し、今田は「俺はタイに行った。タイ土産渡しましたよね？恩着せがましくてすいません。しゃれたアレらしいで」