米Googleは1月8日（現地時間）、Gmailに生成AI「Gemini」をより深く統合する新機能群を発表した。検索結果を要約して答えを提示する「AI Overviews（AIによる概要）」と、重要なメールやタスクを前面に表示する「AI Inbox（AI受信トレイ）」を導入し、メール作成や情報整理を支援する機能を強化する。これまで受信トレイから特定の情報を探すには、キーワード検索を用い、結果に表示された複数のメールを一つずつ確認する必要があ