ラブリーサマーちゃんが、新曲「ウインド・ソング」を、2月18日に配信リリースすることを発表した。今作はBS-TBS1月期ドラマ「ゲームチェンジ」のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲で、バンド「えんぷてい」との共同プロデュースにより、暖かさや懐かしさを感じるメロウな楽曲に仕上がっている。このドラマは、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさ