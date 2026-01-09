従来機の「JM21」 エミライは、FIIO ElectronicsのDAP「JM21」の進化モデル「JM21 2026」を近日発売すると予告。海外での予価は219.99ドル。日本国内での価格や発売日は後日発表される。 JM21は、約3.3万円の価格でありながら、8コア「Snapdragon 680」を搭載し、13mmの薄型ボディながら、高駆動力の電源回路と出力セクションを内蔵、出力端子も3.5mmに加え、4.4mmバランスも搭載するなどコストパフォーマンスの面で