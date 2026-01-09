鶏むねとキャベツで完成！家計に優しいおかず いつだって嬉しい家計に優しいおかずを作ってみませんか？ ピックアップしたのは、キャベツと鶏むね肉1枚で作れるレシピ。少ない材料でも満足できる、濃いめの味わいのラインナップをお届けします。 ガッツリうまいホイコーロー ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 濃厚なのにさわやかレモンバターご飯が止まらない甘辛テリヤキ味クセになる甘味