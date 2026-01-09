女子テニスで、４大大会４度の優勝を誇る大坂なおみ（フリー）が、世界的なマネジメント会社ＩＭＧと再契約したことが分かった。９日、大坂とＩＭＧテニス部門が共同でＳＮＳを更新し、「ＢＡＣＫ（復帰）」と短くメッセージを残した。スポーツ報知の取材に、ＩＭＧも大坂が再契約したことを認めた。大坂は、２０２２年に自身のマネジメント会社「ＥＶＯＬＶＥ」を、ＩＭＧで大坂のマネジャーをしていたスチュワート・ドゥグッ