中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月9日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は8日の記者会見でベネズエラに関する質問に答え、両国の経済・貿易関係を引き続き深めていく中国の意思はベネズエラの政局がどう変化しようと変わらないと表明した。何氏は次のように述べた。米国の覇権行為は国際法への重大な違反であり、ベネズエラの主権を侵害し、中南米地域の平和と安全を脅かした。中国は断固として