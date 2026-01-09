昨年12月14日に香港ヴァーズで10着の菊花賞馬アーバンシック（牡5＝武井、父スワーヴリチャード）は予備登録していたサウジアラビアのネオムターフカップ（G1、2月14日、キングアブドゥルアジーズ芝2100メートル）を見送ることが決まった。8日、シルクホースクラブが発表。主催者から出走に関する意思確認があったが牧場、厩舎サイドが協議した結果、辞退した。また、同じく予備登録済みで既に選出され、受諾するか検討してい