【ニューヨーク共同】米西部オレゴン州ポートランドで8日、税関・国境警備局の職員が発砲し、男女計2人が撃たれて負傷、病院に運ばれた。地元警察が明らかにした。詳しい状況や2人の容体は明らかではない。米メディアによると、撃たれた人が自ら通報したという。中西部ミネソタ州ミネアポリスでは7日、不法移民の大規模摘発を行っていた移民・税関捜査局（ICE）の職員に撃たれ、車を運転していた米国人女性（37）が死亡した。