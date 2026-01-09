東京メトロ（本社：東京都台東区）は、女優の有村架純さんを起用した「Find my Tokyo.」キャンペーンの新CM「市ケ谷_私の心をほぐすもの」篇を、2026年1月10日(土)から順次、関東地域でOA開始します。「Find my Tokyo.」は東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していくキャンペーン。オフィスや大学が多く、ビジネス街のイメージが強い「市ケ谷」ですが、実は世界中の休息方法が集まる“ヒーリングタウン”という一面も…今