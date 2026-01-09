アークスが反発している。同社は８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．４％増の４６４７億７１００万円、最終利益は同２０．６％増の８４億９８００万円だった。９～１１月期では最終利益は約３６％増となっている。同社は北海道を地盤として食品スーパーを展開。物価高を背景に消費者の節約志向が強まるなかで、堅調な業績を示し