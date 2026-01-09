監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 耳性帯状疱疹の概要 耳性帯状疱疹は「ラムゼイ・ハント症候群」とも呼ばれ、「水痘帯状疱疹ウイルス」によって発症する疾患です。耳の強い痛みや耳付近にできる水ぶくれなどが主な症状で、通常は片方の耳にだけ症状が出ます。ウイルスが神経を障害することにより、顔面の麻痺や難聴、めまいといったさまざまな症状が出ることもあり