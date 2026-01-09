警察・消防によりますと、きょう午前４時ごろ、村山市䑓山の住宅で火災がありました。 炎が上がっているのを発見した近隣住民から消防に通報があったということです。 火はすでに消し止められましたが、木造一部二階建ての住宅が全焼し、焼け跡からから１人の遺体が見つかりました。 現在、この家に住む６４歳の男性と連絡が取れていないということです。 警察と消防で出火原因などを調べています。