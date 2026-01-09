9日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円97銭前後と23銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース