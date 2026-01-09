卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハ男子シングルス1回戦で、張本智和が中国選手にストレート勝ちを収め、中国の卓球ファンからは「レベルが違う」と感嘆の声が上がっている。世界ランキング4位の張本は8日に行われた1回戦で同11位の中国の向鵬（シアン・ポン）と対戦し、3-0（11-4/11-7/11-8）のストレートで勝利した。中国の卓球ファンからは「圧倒された（泣）」「もはや同じレベルの選手じゃない」「完全にレベルが違うわ」「まる