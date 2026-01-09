山梨県上野原市で発生した山林火災は延焼が続いています。火は最も近い住宅までおよそ150メートルに迫っていて、消防などはけさ消火活動を再開しました。山梨県東部の上野原市の扇山では、きのう山林火災が発生し、ヘリコプターによる放水など日没まで消火活動を行いましたが鎮圧せず、延焼の範囲は拡大しています。記者「消火活動が再開された午前8時すぎの火災現場です。周囲には冷たく乾いた風が吹いていて、山からは広い範囲で