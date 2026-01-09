演歌歌手の坂本冬美（58）が、デビュー40周年記念曲「遠い昔の恋の歌」をデビュー記念日の3月4日に発売することが9日、発表された。作詞作曲は坂本と同学年のシンガー・ソングライター川村結花。「等身大の冬美」をキーワードにして、同世代が共通して持っている、甘く切なくほろ苦い昔の恋物語をジャス特有な雰囲気のテイストに乗せた。シックでポートレートのようなジャケット写真も同時公開した。坂本は「同い年の川村結花さん