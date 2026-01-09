女優の有村架純（32歳）が、東京メトロが東京の魅力を伝える「Find my Tokyo.」キャンペーンの新CMに出演。1月10日より「市ケ谷 私の心をほぐすもの」篇の放映を開始する。「Find my Tokyo.」は、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していくキャンペーン。今回は、オフィスや大学が立ち並ぶ街として知られる市ケ谷を、有村が“ヒーリング”をキーワードに、新たな魅力を発見できる街としてご紹介していく内容になっている