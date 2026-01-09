元モーニング娘。の田中れいな（36）が自身のブログを更新。出産後の変化を明かした。「2026年『田中れいなの本音正直に話します』」とし「妊娠発表して産むまではそこまで心の変化とかなかったけど(妊娠前に比べると逆に自分に自信が持てたしビジュアルも生きてきた中で1番盛れてましたひらめき戻りたいw)それが出産してからは大きく変わっていっきに気持ちも体も変わっていった感じっていうのかな」と打ち明けた。さらに「経験