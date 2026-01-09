テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が8日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。今井さんは「お弁当を作りました!家に忘れました」とコメントし、ひざ上スカート姿を投稿した。今井さんは黒タイツを着用し、スカートからすらりとした美脚を見せている。この投稿にフォロワーからは「少女みたいで可愛い」「ミニスカ黒タイツ