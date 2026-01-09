グラビアアイドルの〓野真央（22）が8日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌掲載のグラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「1／8発売FRIDAYに登場しています！前回の大反響のおかげで特別に再登場です！」と報告し、胸元がV字デザインの大胆露出ワンピース水着ショットを公開。髪をかき上げ両脇を見せた大人なポーズも披露した。さらに「初のあおちとのペア写真集も発売中です！ぜひチェックしてくだ