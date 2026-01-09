CBCの友廣南実アナウンサーが、8日までにインスタグラムを更新。一日警察署長を務めたことを報告した。友廣アナは「昭和警察署の1日警察署長を務めさせていただきました」と伝え、その姿を投稿した。警察署長姿で敬礼したり、愛知県警のマスコット「コノハけいぶ」とのショットなどを披露している。続けて「1月10日は110番の日ということで、110番の利用方法についてクイズをしたり、110番通報体験をしたりと、私にとっても学びの