CBCの小川実桜アナウンサーが、8日までにインスタグラムを更新。セーラー服姿を披露した。小川アナは「まさかの、セーラー服part2です」とコメントし、白いセーラー服姿をアップ。色紙を手にし、笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「高校生でもいけます素敵です」「制服デートしたい」「レベル高すぎですね」とコメントが寄せられている。小川アナは5日にも「『6年ぶり』24歳、制服を着ました」と報告し、セーラー服