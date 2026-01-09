小泉防衛大臣は、先月、中国軍機からレーダー照射を受けた自衛隊の戦闘機のパイロットらと面会し、当時の状況を聞き取りました。【映像】自衛隊員らと握手する小泉防衛大臣小泉防衛大臣「これからも国民の命と平和な暮らし、そして、その基盤となる我が国の領土、領海、領空を守り抜くために任務に励んでほしいと激励をしました」小泉大臣は「冷静かつ毅然と任務を遂行してくれた」と感謝を伝えました。隊員らからは「厳しい安