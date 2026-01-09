グラビアアイドルの藍野りな（24）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。水着やキャミソールショットを投稿した。「報告」と題し、「2026年藍野りな生まれ変わります」と宣言した。「言霊というのでとりあえず宣言から！！即行動、即行動で行きまっす」と続け、デコルテを大胆に露出したピンクふわふわトップスの水着姿や、白やグレーのキャミソール部屋着姿などを披露。中にはショートカットに激変した新ヘアスタイルの1枚