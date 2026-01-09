伊藤忠商事の元社長で、民間初の中国大使を務めた丹羽宇一郎さんが、去年12月24日、老衰のため亡くなりました。86歳でした。【映像】生前の丹羽宇一郎さん丹羽さんは1962年に伊藤忠商事に入社。1998年には社長に就任し、経営を立て直しました。中国の政財界に豊富な人脈を持ち、2010年に民主党政権下で民間初の中国大使に就任しましたが、尖閣諸島沖で中国漁船の衝突事件が発生し、日中関係が悪化。関係の改善に取り組みまし